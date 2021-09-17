Российскую туристку обвинили в краже и не выпускают из Турции

В Турции российскую туристку обвинили в краже кошелька и запретили покидать страну, сообщает Life.ru.

Уроженка Башкорстостана Алия Миллер рассказала, что отдыхала в Анталье с мужем и двумя детьми. За два дня до вылета они с семьей хотели поехать в торговый центр, купили заранее билеты на автобус, но перед поездкой таксисты уговорили их поехать на машине.

Девушка пошла к стойке ресепшн, чтобы сдать билеты, но там никого не оказалось.

«Я оглядывалась по сторонам в поисках сотрудника. Позже эти действия квалифицировали, что в этот момент я взяла кошелек, который кто-то забыл на стойке. Тот кошелек я видела. Как мне показалось, подошел кто-то из персонала и убрал его, а обвинили во всем меня», — рассказала россиянка.

Деньги за билет ей не так вернули. Девушка ушла, а вечером в их номер пришел начальник службы безопасности отеля и сообщил, что у одного из гостей пропал кошелек, и на записи с камер видеонаблюдения зафиксировано, что именно Миллер находилась рядом с пропавшей вещью. Их номер обыскали, но кошелька там не нашли.

По словам Миллер, в итоге ей запретили выезд из страны, пока идут разбирательства.

«Мы вынуждены с семьей снимать квартиру за свой счет. Позвонили в российское посольство, там мне посоветовали нанять адвоката. Адвоката мы здесь нашли, правда, он плохо говорит по-русски» , — сказала туристка.

Как уточняют юристы, Миллер может грозить от пяти до десяти лет тюрьмы. Отмечается, что потерпевшая также является россиянкой и отдыхает в Турции вместе с матерью, но не идет на контакт с соотечественницей.

Ранее стало известно, что Турция ужесточила правила въезда для россиян. Попасть в страну без свежего ПЦР-теста на коронавирус можно только переболевшим туристам или привитым вакциной «Спутник V».