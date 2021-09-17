Эксперты рассказали о максимальных зарплатах самых популярных вакансий

Больше всего продавцам-консультантам (одна из самых популярных вакансий в России) платят в Сочи — до 80 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру».

Другим востребованных предложением работы оказалась вакансия комплектовщика. Больше всего такие работники получают в Москве — до 100 тыс. рублей.

Среди водителей максимальную заработную плату получают жители Калининграда. На логистике в этом российском регионе можно заработать до 104 тыс. рублей.

Что касается грузчиков, то представителям этой профессии за длинным рублем нужно ехать в Екатеринбург. Там грузчикам предлагают до 69 тыс. рублей.

Разнорабочие могут рассчитывать на высокий оклад в Ростове-на-Доне — до 73 тыс. рублей.

Ранее жители России назвали сумму, которая необходима семье из трех человек для нормальной жизни