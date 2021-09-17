В США член городского совета, выступающий против ношения масок, заболел коронавирусом

Хантер Пеппер, член городского совета округа Морган в штате Алабама, США, выступающий против обязательного ношения масок, заболел коронавирусом. Об этом он написал у себя в Facebook.

«Вчера вечером после компьютерной томографии у меня была обнаружена «ковидная пневмония», что совершенно ужасно», — написал Пеппер.

Он признался, что испытывает трудности с дыханием. Однако при этом отметил, что уровень кислорода в его крови «пока в норме».

Ранее умер от коронавируса активист из Техаса, выступавщий против ношения масок и других антикоронавирусных мер. Мужчина скончался через месяц после госпитализации. Незадолго до этого, в начале июля, он помог организовать «марш свободы» в Сан-Анджело. Люди на мероприятии несли плакаты с критикой мер против коронавируса: ношения масок, закрытия предприятий и либеральных СМИ. Он также организовал группу «Защитники свободы Сан-Анджело». Ему было 30 лет, и у него осталось трое детей. Сейчас его супруга беременна четвертым ребенком.

Также недавно умер от коронавируса радиоведущий из Флориды, США, который выступал с критикой вакцинации от коронавируса и называл себя «мистер антипрививочник». Он был госпитализирован за три недели до своей смерти.