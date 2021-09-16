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Прокатившиеся на самокате собака и кошка попали в Книгу рекордов Гинесса

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@guinnessworldrecords/Instagram

В Канаде собака по кличке Лоллипоп и кошка Сашими прокатились вдвоем на самокате и попали в Книгу рекордов Гиннеса. Об этом сообщается на сайте книги.

Животные могли вместе проехать на самокате пять метров за 4,37 секунды, за что вошли в Книгу рекордов Гиннесса.

Уточняется, что обновленная версия книги появится в продаже в Великобритании шестнадцатого сентября текущего года.

Хозяйка животных Мелисса Миллет рассказала, что животные знают друг друга с детства. По ее словам, Сашими отказывается тренироваться с другими собаками, а Леденец в тоже время — с другими кошками.

Ранее стало известно, что кот из Японии по кличке Мотимару, которому посвящен Youtube-канал Motimaru's Diary с 1,4 млн подписчиков, стал самым просматриваемым представителем своего вида на видеохостинге и был занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Видео с сидящим около сертификата Мотимару опубликовано на его канале.

Составители книги рекордов рассказали, что отправили подтверждающий достижение сертификат 12 августа 2021 года. На тот момент видео Мотимару насчитывали 619 586 260 просмотров, меньше чем за месяц их посмотрели еще более 65 млн раз.

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