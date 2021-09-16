Житель Калуги убил соседа из-за котенка

В Калуге 39-летний мужчина убил своего соседа из-за котенка, сообщает СК РФ по Калужской области.

«13 сентября 2021 года в собственной квартире в микрорайоне Северный города Калуги обнаружено тело 31-летнего мужчины с резаными и колото-резаными ранениями. При выезде на место происшествия следователем было установлено, что смерть носит криминальный характер», — говорится в сообщении ведомства.

По данным СК, 31-летний мужчина при въезде во двор едва не сбил соседского кота. Стоявший на кухне хозяин животного увидел это и сделал ему замечание. Водитель в свою очередь предложил решить ситуацию мирно и вместе выпить.

Во время распития спиртных напитков в квартире 39-летнего калужанина на кухне появился котенок, гость ударил его ногой, что вывело хозяина из себя.

«В результате обвиняемый разозлился, возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанёс не менее четырех ударов ножом потерпевшему. Пытаясь спастись от нападавшего, потерпевший побежал к себе в квартиру, закрыв ее изнутри и стал звать на помощь. Однако раны оказались смертельными», — уточнили в СК.

По факту произошедшего, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине назначена психиатрическая экспертиза. Также следователи выяснят качество и своевременность оказания медпомощи потерпевшему.