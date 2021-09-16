Число пострадавших при отравлении в школе Махачкалы увеличилось до 24

Число пострадавших от отравления в школе №36 города Махачкалы увеличилось до 24, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя мэрии.

«По предварительным данным, всего 24 пострадавших, 19 были госпитализированы», — сообщили в мэрии.

Среди пострадавших ученики 2-го, 5-го, 9-10-х классов и педагог. Трое находятся в реанимации, их состояние удовлетворительное.

По информации властей, предварительной причиной отравления стал перцовый баллончик, который распылил ученик 9-го класса.

В учебном заведении работает оперативная группа и следователи. Обстоятельства произошедшего выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что из-за «неизвестного вещества» были госпитализированы 16 учеников школы.

В начале сентября «Газета.Ru» писала о массовых жалобах на отравление в школе Нижнего Новгорода. Несколько учеников были госпитализированы.