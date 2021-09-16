Крупнейший в мире поставщик детской порнографии получил 27 тюрьмы

В США 36-летнего ирландца Эрика Маркеса приговорили к 27 годам тюрьмы за создание сервиса по распространению детской порнографии. Об этом сообщили в The Irish Sun.

Приговор вынес Окружной суд штата Мэриленд. Для жителя Дублина, который на суде был назван «крупнейшим в мире поставщиком» порнографии с несовершеннолетними в рамках сделки о признании вины был запрошен тюремный срок от 21 до 27 лет. В ходе судебного процесса, Маркес признался, что между 2008 и 2013 годами организовывал работу платформы, где можно было анонимно распространять запрещенный контент. Мужчину, у которого было гражданство одновременно США и Ирландии экстрадировали в США в 2019.

Прокуроры завили, что на сервисе Маркеса было размещено более 8,5 миллионов материалов с растлением малолетних. Более 1,9 миллионов из этих изображений были связаны с жертвами, о которых не знали правоохранительные органы.

Адвокаты Маркеса назвали наказание «честным и справедливым», а также попросили судью организовать перевозку подсудимого в Ирландию после отбытия срока.

Ранее «Газета.Ru» писала о французском хирурге-педофиле, надругавшимся над 314 жертвами.