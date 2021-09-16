Приморец получил пять лет колонии за кражу денег и попугаев

Житель Приморья получил наказание в виде пяти лет колонии строгого режима за вооруженное ограбление зоомагазина, сообщили в краевом главке МВД.

По данным ведомства, ограбление произошло в городе Артеме в конце прошлого года. Женщина позвонила из магазина в полицию и рассказала, что неизвестный, угрожая ножом, похитил из торговой точки деньги и клетку с волнистыми попугаями.

Вскоре 28-летнего нападавшего задержали и доставили в полицию, где он признался в совершении преступления.

«В ходе обыска по месту жительства задержанного полицейские изъяли клетку с птицами, а также похищенные денежные средства. Похищенное возвращено законному владельцу», — сообщили в УМВД.

Уточняется, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за разбой.

Ранее стало известно, что в Саратове сотрудники полиции украли у прохожего телефон и взяли на него кредит. На суде они признали вину и раскаялись в содеянном.