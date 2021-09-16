Росздравнадзор проверит сообщения о гибели младенца из-за забытой в его легком иглы

Росздравнадзором начата проверка по факту гибели новорожденного в Санкт-Петербурге, который умер после выписки из больницы. Сообщалось, что это произошло якобы из-за оставленной в легких иглы, говорится на сайте ведомства.

По информации, которая ранее была дана в СМИ, в начале сентября в Детскую городскую больницу № 5 им. Н. Ф. Филатова поступил младенец. Предполагается, что вместе с медикаментозным лечением ему провели оперативное вмешательство. Через сутки после выписки ребенок умер у себя дома. Причиной гибели якобы стала оставленная внутри часть иглы, она повредила ему легкое.

Как пишет ТАСС, причина смерти ребенка на данный момент не установлена, заявили в больнице, где лечился младенец. Но по данным медицинской карты, инвазивных вмешательств ребенку в больнице не проводилось.