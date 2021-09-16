Толстый кот по кличке Кит отказывается худеть и игнорирует замки на холодильник

В Великобритании хозяйка кота по имени Кит (Keith) потратила десятки тысяч фунтов, пытаясь заставить питомца похудеть — ей даже пришлось повесить на холодильник защитные замки, пишет Metro.

Сара Мэтьюз работала волонтером в приюте для животных и однажды решила приютить одного из подопечных — Кита. У него были проблемы со здоровьем, и он вынужден был питаться специальным кормом для кошек с проблемами ЖКТ. Через некоторое время кот, вероятно, устал от ограничений и стал воровать еду. В итоге он «разросся» с четырех до одиннадцати килограммов.

Сначала хозяйка поставила замки на холодильник, а потом кот стал лакомиться во всех местах, где находил еду — он даже двигал крупные предметы, загораживающие шкафы и кладовую.

«По мере того, как это продолжалось, нам приходилось ставить все больше и больше замков на каждый шкаф с едой. Неважно, будет ли это ручка с круглой ручкой или дверной ролик — он найдет путь внутрь... Мне пришлось переложить все его пайки в пластиковые банки с откидывающейся крышкой. Ранее мы пробовали использовать кормушки с загадками, чтобы замедлить его, но он их просто опрокинул», — заявила Мэтьюз.

Хозяйка пожаловалась на то, что у Кита часто возникают недомогания и проблемы с желудком, и его содержание обходится дорого, но это не самое страшное — ветеринары не могут понять, чем именно болен кот, и почему у него такой аппетит.

«Кит прошел множество тестов у ветеринаров на протяжении многих лет, но ни один из них не оказался убедительным. Мы думали, что у него проблемы с гипофизом, но это не подтвердилось. Также есть вероятность, что это неврологическая проблема, но на проведение этих анализов потребуются тысячи и тысячи фунтов, его страховка не покрывает такое», — заявила Мэтьюз.

При этом хозяйка отметила, что Кит — «действительно счастливый кот» и не считает свой вес проблемой. Он в значительной степени живет обычной кошачьей жизнью и «намного энергичнее двух моих других кошек».

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