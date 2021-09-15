Американка обнаружила в доме спящего грабителя

Жительница города Кантон, американского штата Огайо, Стейси Стедман обнаружила дома спящего грабителя. Об этом сообщает местная газета The Repository.

Преступник поплавал в открытом бассейне, проник в дом, доел остатки курицы и задремал в гостевой спальне, где его и нашла Стедман.

«Он вел себя так, как будто не сделал ничего плохого», — рассказала женщина.

Стедман живет с мужем сыном и братом мужа. Первым бредущего по дороге подозрительного мужчину — он был без рубашки — заметил супруг. Он дождался, пока незнакомец пройдет мимо, после чего уехал на работу. Из дома грабителя выгнал брат мужа.

После этого преступника задержали полицейские. Ему предъявили обвинение в краже со взломом, выписали повестку в суд и отпустили.

Ранее в Оренбурге вор-рецидивист уснул на кожаном кресле в офисе во время кражи денег из сейфа. Мужчина рассказал, что забрался по лестнице на третий этаж, выдавил окно и вошел в одну из комнат. Областная полиция возбудила в отношении задержанного уголовное дело по статье «кража».