Четырехлетний мальчик из России умер в Турции при странных обстоятельствах

Четырехлетний ребенок из России скончался в Турции при странных обстоятельствах, сообщает «РЕН ТВ».

По информации телеканала, ребенок почувствовал себя плохо во время отдыха с родителями. В результате они обратились за медицинской помощью, однако спасти мальчика не удалось.

По предварительной информации, он скончался в результате отравления. При этом что именно оказалось фатальным для организма выяснить пока не удалось. Следственный комитет России, куда обратились родственники умершего, займется расследованием причин смерти российского гражданина.

Тело мальчика пока остается в Турции, однако родители настаивают настаивают на том, чтобы его тело было транспортировано в Россию для проведения необходимых экспертиз.

В 2019 году в Турции умерла 12-летняя девочка из России, пострадавшая в отеле.