Деятельность террористической исламистской организации пресечена в Красноярском крае

Работниками Управления Федеральной службы безопасности России по Красноярскому краю была пресечена деятельность запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей ведомства.

По предварительным данным, удалось задержать двоих сторонников террористической организации.

В настоящий момент какие-либо подробности, связанные со спецоперацией по задержанию и фигурантами расследования, отсутствуют.

В конце августа ФСБ уничтожила масштабную сеть террористов. Среди задержанных — главари и рядовые участники ячейки, осуществлявшие террористическую деятельность. На видео задержаний, которое опубликовала ФСБ, присутствуют кадры с изъятием у задержанных блокнота, в котором, судя по записям, велся учет использования сим-карт и номеров.

Также ФСБ пресекла теракт в Москве. Подчеркивается, что компоненты СВУ силовики нашли в оборудованном им тайнике, а в мобильном устройстве — инструкции по его изготовлению, а также переписку с террористом из Сирии.

*Террористическая организация запрещена на территории России.