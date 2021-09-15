У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3

Подземный толчок магнитудой 5,3 произошел в акватории Тихого океана на востоке Камчатки. Об этом сообщается на сайте камчатского филиала Геофизической службы Российской академии наук.

Подземный толчок был зафиксирован в 22.57 мск. Природный катаклизм произошел почти в 120 км от Петропавловска-Камчатского. По предварительным данным, очаг залегал на глубине 80 км.

Как уточнили в МЧС по региону на официальном сайте, в населенных пунктах сейсмособытие не ощущалось. Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали, добавили в экстренном ведомстве.

Ранее жители Иркутской области сообщили о землетрясении. Интенсивность толчков в эпицентре составила 7,6 балла. В Нижнеудинске ощущалось 3 балла, в Иркутске 3-4 балла.