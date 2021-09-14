Врачи назвали трудный подъем по утрам сигналом смертельной болезни

Тяжелое пробуждение по утрам, а также чувство дискомфорта в правой верхней части живота может быть признаком развития неалкогольной жировой болезни печени (НАБЖП), сообщает Daily Express, ссылаясь на исследователей из Университетской клиники Темпл в Филадельфии.

По данным медиков, существует два основных типа данного заболевания — алкогольная и неалкогольная жировая болезнь печени. В большинстве случаев человек не ощущает никаких симптомов НАЖБП, что очень опасно, так как на более поздних стадиях болезни риск летального исхода существенно увеличивается.

Эксперты не знают точно, почему у некоторых людей накапливается жир в печени, а у других — нет. Однако, по мнению специалистов, избыточный вес или ожирение, а также высокий уровень сахара в крови являются основными факторами риска развития НАЖБП.

Ранее ученые из Уппсальского университета (Швеция) обнаружили, что качество сна у мужчин меняется в течение месяца. На данный момент у специалистов нет никакого разумного объяснения наблюдаемому феномену, они обнаружили лишь статистическую зависимость. Среди возможных гипотез – у мужчин может быть повышенная чувствительность к рассеянному свету Луны, который мешает им спать.