В Минздраве назвали число находящихся под наблюдением врачей россиян с COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что 723 тыс. россиян с COVID-19 находятся под наблюдением врачей. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия-24», его слова приводит ТАСС.

Кроме того, по его словам, более 46 млн граждан России вакцинированы от коронавируса.

«Сегодня в Российской Федерации вакцинировано [от коронавируса] более 46 млн наших граждан», — отметил министр.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства и руководством «Единой России» сообщил, что кабмин в целом «неплохо» показал себя в острой фазе пандемии. Он отметил, что между правительством и нижней палатой парламента был налажен эффективный контакт и взаимодействие, «ничего не затянули в этом смысле».

Накануне российский лидер объявил о своем уходе на самоизоляцию из-за роста заболеваемости коронавирусом среди своих приближенных. Сам президент абсолютно здоров, заявили в Кремле.