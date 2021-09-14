Число погибших в результате схода ледника на Домбае возросло

До двух возросло число погибших в результате схода ледника в горах Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника управления КЧР по обеспечению мероприятий гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Федора Хмырова.

До этого сообщалось, что в результате инцидента пострадали пять человек, еще один погиб.

Как рассказал Хмыров, изначально была одна погибшая.

«Когда спасатели подошли оказывать первую помощь, умерла вторая. А третью эвакуируют. Скорее всего [вторая умерла], от травм, может, было внутреннее кровотечение», — заявил он.

Ранее появилось видео с места обрушения ледника в Карачаево-Черкесии.

Сход части ледника на высоте 2,2 тыс. м произошел в ущелье Алибек в поселке Домбай. Под обрушение попали шесть туристов из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края.