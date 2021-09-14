Более 70 человек эвакуированы в «удушливом состоянии» из детсада на Ставрополье

В городе Минеральные Воды более 70 человек эвакуированы после того, как у детей и взрослых появилось удушливое состояние и кашель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на краевой главк МЧС.

«Эвакуированы 57 детей и 14 взрослых. Происшествие зафиксировано на первом этаже трехэтажного здания», — заявили в ведомстве.

По данным источника «Российской Газеты» в минздраве Ставропольского края, в самом деском саду медики не выявили никаких угроз здоровью у воспитанников и взрослых.

Прокуратура начала проверку после инцидента в детском саду.

Ранее сообщалось, что рой ос атаковал воспитанников детсада в Москве. Директор детсада сразу вызвала на место происшествия скорую помощь и родителей — у некоторый воспитанников начался сильный отек.