Синоптик рассказал, наступит ли в Москве настоящее бабье лето

В Москве, Подмосковье и других регионах Центральной России в период с 11 по 13 сентября температура воздуха поднималась выше +20°С. Погода была теплая и комфортная, однако это нельзя было назвать бабьим летом. Об этом в беседе с радио Sputnik заявил главный специалист Центра погода «Фобос» Евгений Тишковец.

«Есть определение, что бабье лето — это стабильный период длиной в пять-семь суток. Должно быть как минимум пять дней погоды «миллион на миллион», — рассказал он.

По словам специалиста, в это время должно светить солнце и не должно быть облачности или каких-либо осадков. Также должна присутствовать умеренно комфортная температура и тихий ветер.

Тишковец добавил, что новое потепление в Центральной России следует ожидать после 17 или 18 сентября, так как еще в начале августа долгосрочные прогнозы показывали, что бабье лето придет только во второй половине сентября.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в Москву придет немного «неклассическое бабье лето» и теплые ночи.