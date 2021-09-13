СМИ: медицинская система Афганистана находится «на грани краха»

Генеральный директор Международной организации по миграции Антонио Виторино заявил, что система здравоохранения в Афганистане находится в плачевном состоянии. Об этом сообщает Sputnik Афганистан.

«Медицинская система Афганистана находится на грани краха, и предоставление медицинских услуг имеет основополагающее значение, потому что наблюдается увеличение числа случаев заражения COVID-19 среди населения, которое сейчас высокомобильно», — сказал он.

Ранее представители радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) объявили, что афганские университеты будут разделены по половому признаку, а студенток обяжут носить исламскую одежду. Новый министр образования Афганистана Абдул Баки Хаккани подчеркнул, что девушки будут вынуждены носить хиджаб, но не уточнил, следует ли студенткам прикрывать лица.

Он отметил, что талибы «не позволят мальчикам и девочкам учиться вместе». Кроме университетов, раздельные классы появятся и в школах Афганистана.