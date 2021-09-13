Прокуратура проверит центр дезинфекции, проводивший обработку от насекомых в «Магните»

Прокуратура Подмосковья проведет проверку Областного центра дезинфекции после отравления семьи из трех человек арбузом в супермаркете «Магнит». Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры Московской области.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Подольской городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению организацией требований безопасности жизни и здоровья при оказании услуг потребителям», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что стала известна личность подозреваемого в отравлении посетителей «Магнита». Как сообщается, мужчина по имени Антон Котов подозревается в том, что при обработке помещения супермаркета инсектицидами распылил ядовитые вещества на продукты.

8 сентября семья купила арбуз в магазине «Магнит», который находится в доме на Совхозной улице в Москве. На следующий день женщинам и девочке стало плохо, их госпитализировали. В больнице пожилая женщина и ее внучка скончались.