Бабушку, повесившую пиратский флаг во дворе для внуков, обвинили в нарушении закона

Совет города Киллджой в Британии потребовал от 62-летней жительницы города Марии Ламберт снять флаг с черепом и костями у себя во дворе, поскольку он якобы нарушает законодательство о рекламе. Об этом сообщает Daily Mail.

Флаг «Веселый Роджер», в соответствии с британским законодательством, считается рекламой, так как не является флагом страны или одного из регионов. Вывешивание любой другой символики, кроме национальной на частной территории, обычно требует утверждения у местных властей.

Издание пишет, что женщина согласилась убрать флаг, но осталась недовольной требованиями.

«Он никому не вредит. Я повесила его ради веселья. Дети смеются, когда его видят, и он украшает мой сад», — заявила женщина.

В итоге по результатам переговоров с властями, ей удалось убедить совет, что пиратский символ никак не нарушает закон, и ей разрешили оставить флаг.

Ранее сообщалось, что учительница в Калифорнии предложила своим ученикам присягнуть флагу ЛГБТ вместо национального флага США.