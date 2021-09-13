Подруга умершей от отравления арбузом школьницы рассказала об их последнем разговоре

Подруга умершей от отравления арбузом школьницы Мария рассказала, что девочка звонила ей после того, как появились первые симптомы отравления. Об этом сообщает kp.ru.

По ее словам, она уговаривала подругу не тянуть и обратиться за медицинской помощью.

«Она мне позвонила сама и сказала, что так плохо ей еще никогда не было. Что они с мамой и бабушкой не могут поделить туалет, простите за подробности такие. Потом я сама ей перезвонила уже утром. В тот день она в школу не пошла. Рассказала, что всю ночь они жевали уголь, пили марганцовку, чтобы рвоту вызвать. После этого мы уже не говорили. Из новостей я узнала про ее смерть и до сих пор просто в ужасе», — рассказала она.

Девочка отметила, что, если бы семья сразу обратилась к врачам, то у них был бы шанс на спасение, но они «зачем-то терпели всю ночь».

Ранее сообщалось, что нарушение правил проведения дезинсекции в магазине сети «Магнит», расположенном на Совхозной улице в Москве, является приоритетной версией смертельного отравления двух людей арбузом.

8 сентября семья купила арбуз в магазине «Магнит», который находится в доме на Совхозной улице в Москве. На следующий день женщинам и девочке стало плохо, их госпитализировали. В больнице пожилая женщина и ее внучка скончались.