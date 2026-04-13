Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Политика

Внук де Голля рассказал, может ли Россия напасть на Европу

Внук де Голля Пьер: идея нападения РФ на Европу абсурдна
Alexander Zemlianichenko/AP

Внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля, президент Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль назвал в разговоре с ТАСС абсурдным утверждение о том, что Россия может напасть на Европу.

По словам де Голля, подобные идеи распространяют европейский политтехнологи.

«Россия не хочет войны. Россия никогда не хотела и не хочет вторгаться во Францию или другие европейские страны. Это абсурд. Это ложь, широко распространяемая европейскими политтехнологами. России не нужны территории», — поделился он.

Де Голль уточнил, что Россия стремится к равновесию в многополярном мире и в отношения с Европой. Он также добавил, что Франции стоит начать прислушиваться к тем, кто призывает к диалогу и сотрудничеству с Россией.

22 марта бывший глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер сделал неожиданное заявление, выступив за налаживание связей с Россией. Бывший руководитель ЕК, занимавший этот пост с 2014 по 2019 годы, выразил мнение, что в текущей ситуации сближение между Россией и Европой представляется маловероятным. Он подчеркнул, что в Европейском союзе наблюдается недостаток знаний о «глубинной России» и ее «гордом народе». При этом для тех, кто должен был бы налаживать сотрудничество с РФ, страна представляется как «черная дыра».

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!