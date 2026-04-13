Внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля, президент Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль назвал в разговоре с ТАСС абсурдным утверждение о том, что Россия может напасть на Европу.

По словам де Голля, подобные идеи распространяют европейский политтехнологи.

«Россия не хочет войны. Россия никогда не хотела и не хочет вторгаться во Францию или другие европейские страны. Это абсурд. Это ложь, широко распространяемая европейскими политтехнологами. России не нужны территории», — поделился он.

Де Голль уточнил, что Россия стремится к равновесию в многополярном мире и в отношения с Европой. Он также добавил, что Франции стоит начать прислушиваться к тем, кто призывает к диалогу и сотрудничеству с Россией.

22 марта бывший глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер сделал неожиданное заявление, выступив за налаживание связей с Россией. Бывший руководитель ЕК, занимавший этот пост с 2014 по 2019 годы, выразил мнение, что в текущей ситуации сближение между Россией и Европой представляется маловероятным. Он подчеркнул, что в Европейском союзе наблюдается недостаток знаний о «глубинной России» и ее «гордом народе». При этом для тех, кто должен был бы налаживать сотрудничество с РФ, страна представляется как «черная дыра».

