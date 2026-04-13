Раскрыты планы Пентагона в разы нарастить закупки «уничтожителей» российских С-400

Пентагон планирует в 3,5 раза увеличить расходы на закупку новейших высокоточных ракет Precision Strike Missile (PrSM), которые считают якобы «уничтожителями» российских систем ПВО С-400. Об этом стало известно РИА Новости из недавно опубликованных бюджетных документов министерства войны США.

Согласно документам, в 2027 финансовом году Вооруженные силы США планируются потратить $1,92 млрд на ракеты PrSM. При этом в 2026 году на эти цели выделили лишь $546 млн. Таким образом новый план подразумевает увеличение финансирования в 3,5 раза.

Впервые американские военные использовали PrSM во время операции против Ирана. Эти снаряды разработаны на замену устаревшим системам ATACMS. Новые ракеты обладают повышенной дальностью и точностью.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что США просто «хорохорятся», говоря о наращивании ракет PrSM. Он отметил, что у России есть свои «уничтожители», например, подводные лодки, представляющие серьезную угрозу для авианосцев Соединенных Штатов. Кроме того, депутат заявил, что у РФ найдутся и ракеты для подавления противоракетной и противовоздушной обороны США. Также Колесник подчеркнул, что модернизация российских зенитно-ракетных комплексов С-400 идет постоянно, поэтому их сложно поразить.

