Власти Малайзии заявили о задержании двух танкеров с российскими моряками на борту

В Малайзии задержали два танкера, в экипаж которых входят россияне
Малайзийские власти задержали два танкера, среди членов экипажа которых есть и россияне. Об этом со ссылкой на Агентство морского контроля Малайзии (MMEA) сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел 11 апреля в районе Баган-Аджам у острова Пенанг. MMEA получила информацию о подозрительной активности танкеров. В дальнейшем выяснилось, что оба судна находились в сцепленном состоянии и, предположительно, без разрешения осуществляли перегрузку нефти.

По словам главы MMEA штата Пенанг Мухаммада Суффи Мохда Рамли, было изъято около 800 тысяч литров дизельного топлива стандарта Euro 5 на общую сумму около $1,7 млн. В ходе операции властями задержаны 22 моряка — граждане Малайзии, Мьянмы, России, Филиппин и Индонезии.

9 апреля газета The Telegraph сообщила, что российский фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» взял под охрану нефтетанкеры Universal и Enigma при проходе через пролив Ла-Манш, что может расцениваться как открытый вызов властям Великобритании.

Ранее в Кремле рассказали о секретных инструкциях по сопровождению танкеров.

 
Теперь вы знаете
США заблокируют Ормуз, у льготников новая прибавка, а 40 тыс. астероидов сближаются с Землей. Что нового к утру 13 апреля
