Экс-премьер Украины предупредил, что урегулирование нельзя ограничить Донбассом

Украина сможет размещать военные базы и ракеты других стран на своей территории, если свести все вопросы урегулирования конфликта исключительно к Донбассу. Об этом сообщил ТАСС бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По его словам, даже в случае закрепления границ Донбасса остальная территория, подконтрольная руководству Украины, останется враждебной по отношению к России и свободной для размещения любых военных баз.

«Например, на бумаге будет написано: неразмещение баз НАТО на украинской территории. Ну будет она называться не база, а будет называться учебно-подготовительным центром, и будут там размещаться и ракеты, и всё что угодно», — заявил политик.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мирные переговоры по Украине станут сложными и скрупулезными после того, как российские военнослужащие подойдут к административным границам Донбасса.

