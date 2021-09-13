Жительница Чикаго убила сына, подумав, что он украл флешку

В США 37-летней Фэллон Харрис из Чикаго предъявили обвинения в убийстве после того, как она выстрелила в своего 12-летнего сына, которого подозревала в краже своей карты памяти. Об этом сообщает FOXNews.

По информации полиции, женщина спросила своего сына, где находится карта, но он сказал, что не знает, в результате чего она выстрелила в нижнюю часть тела ребенка. После этого мальчик остался в сознании и начал плакать. Харрис спросила еще раз, и когда на этот раз он снова не ответил, она выстрелила в него еще раз, в результате чего наступила мгновенная смерть ребенка.

Как сообщают родственники Харрис, в последнее время за ней наблюдались вспышки параноидального поведения.

Ранее сообщалось об американском подростке, заживо закопавшем своего младшего брата в сугробе за незнание строк из Библии.