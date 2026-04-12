«Как можно высосать откуда-то красную карточку?» Семак о матче «Зенита» с «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не понимает показанную красную карточку нападающему его команды Педро в матче с «Краснодаром», передает «Чемпионат».

«Хороший первый тайм в нашем исполнении. Второй тайм не так активно прессинговали, встречали. Сели близко к своим воротам и первый же подход, в котором недоубирал ногу Педро. Как можно высосать откуда-то красную карточку? Мне непонятно. В принципе уже привыкли, потому что трактовки очень сложны», — сказал Семак.

Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:1. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 27-й минуте «Зенит» вышел вперед после удара Вендела. На 69-й минуте Лукас Оласа спас гостей от поражения, сравняв счет. На 78-й минуте судья Сергей Карасев после подсказки VAR показал Педро красную карточку за попадание шипами в ногу капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

После этого матча «Краснодар» набрал 53 очка и сохранил лидерство в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Зенит» с 52 баллами располагается на втором месте.

