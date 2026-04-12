В Камбодже установили памятник крысе-саперу

Первый в мире памятник крысе-саперу открыли в камбоджийском городе Сиемреап. Об этом сообщает BBC News.

Каменную скульптуру воздвигли в честь самца гигантской хомяковой сумчатой крысы по кличке Магава, который с 2016 года участвовал в разминировании территорий в Камбодже. За пять лет он обнаружил более 100 мин и помог очистить свыше 141 тысячи квадратных метров земли. Магава был обучен бельгийской благотворительной организацией по разминированию APOPO и мог обыскать территорию размером с теннисный корт примерно за 20 минут.

Открытие памятника приурочено к Международному дню просвещения о минной опасности.

В Камбодже более миллиона человек продолжают жить и работать в районах, усеянных минами и неразорвавшимися боеприпасами. Специалисты тренируют крыс находить взрывные устройства. Грызуны подходят для этого, поскольку имеют развитое обоняние и малый вес.

Магавы не стало в 2022 году, когда ему было восемь лет.

