Выборы в Венгрии -- 2026
Председатель Еврокомиссии прокомментировала поражение Орбана на выборах в Венгрии

vonderleyen/X

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала в соцсети X на поражение партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах в парламент страны.

«Венгрия выбрала Европу. Европа всегда выбирала Венгрию. Страна возвращается к своему европейскому пути. Союз становится сильнее», — написала она.

На текущий момент национальное избирательное бюро Венгрии обработало 60,24% голосов. По предварительным результатам оппозиционная партия «Тиса» получит 136 места в парламенте Венгрии, фракция Орбана «Фидес» — только 56 из 199 мест.

Сам Орбан заявил, что результат выборов, хотя и не полный, является понятным и ясным, но болезненным для его партии «Фидес». Тем не менее, он позвонил своему оппоненту — главе партии «Тиса» Петеру Мадьяру — и поздравил его партию с победой.

До этого глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов заявил «Газете.Ru», что для России «никаких революций не будет», если на выборах в Венгрии победит Петер Мадьяр, поскольку Брюссель в любом случае найдет в перспективе возможность обойти вето Венгрии на помощь Украине.

Ранее партия Орбана обвинила оппозицию в желании купить голоса цыган.

 
Нарушения пасхального перемирия, США грозят блокадой Ормуза, а «лады» массово отзовут. Главное за 12 апреля
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!