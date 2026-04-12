«Тренеры пытались провоцировать»: экс-арбитр о судействе в матче «Зенит» — «Краснодар»

Бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов считает, что наставники петербургского «Зенита» и «Краснодара» оказывали давление на судью Сергея Карасева по ходу матча. Его слова приводит РИА Новости.

«Нормальная, сложная работа Карасева. Сначала пытались его провоцировать, больше всего, конечно же, Соболев. Тренеры тоже начинали провоцировать — они занимались не футболом, а мешали Карасеву работать на поле. В принципе, потом Карасев сказал тренеру «Краснодара», что не надо ему мешать, надо заниматься своими делами, своими игроками», — заявил Федотов.

Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:1. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 27-й минуте «Зенит» вышел вперед после удара Вендела. На 69-й минуте Лукас Оласа спас гостей от поражения, сравняв счет. На 78-й минуте прямую красную карточку получил нападающий хозяев Педро.

После этого матча «Краснодар» набрал 53 очка и сохранил лидерство в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Зенит» с 52 баллами располагается на втором месте.

Ранее стало известно о намерении ЦСКА оспорить судейство в матче против «Сочи».

 
Нарушения пасхального перемирия, США грозят блокадой Ормуза, а «лады» массово отзовут. Главное за 12 апреля
