В Нигерии сотни человек погибли в результате авиаудара по рынку

Reuters: в Нигерии не менее 200 человек погибли в результате авиаудара по рынку

В результате авиаудара по рынку в штате Йобе на северо-востоке Нигерии погибли по меньшей мере 200 человек. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на члена местного совета и жителей региона.

В ВВС Нигерии в ответ на сообщения о жертвах выступили с заявлением, что была задействована группа по расследованию несчастных случаев с гражданским населением для «немедленного выезда на место для выяснения обстоятельств по поступившей информации».

При этом военные рассказывали о нанесении ударов по позициям исламистской группировки «Боко Харам» в соседнем штате Борно, но ничего не сообщили об ударе по этому гражданскому объекту. Власти Йобе без указания подробностей признали, что атака произошла по району, расположенному рядом с еженедельным рынком Джилли, и некоторые его посетители пострадали.

Член местного совета Лаван Занна Нур Гейдам заявил, что в результате авиаудара погибло более 200 человек. С такой оценкой согласились несколько местных жителей и представитель неназванной международной гуманитарной организации.

