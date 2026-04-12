В «Краснодаре» признали «Зенит» сильным соперником

Сперцян: «Зенит» — сильный соперник, эмоции от ничьей положительные
Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал результат матча с петербургским «Зенитом» 24-го тура Российской премьер-лиги. Его слова передает «Чемпионат».

«Конечно, немного остался осадок. Надо было больше контролировать мяч, искать возможности забить второй гол. В целом эмоции положительные. «Зенит» — сильный соперник. Чуть-чуть недорабатывали, не добегали в некоторых моментах. В перерыве был разбор, во втором тайме исправились. У «Зенита» не было ни одного момента, значит, исправились», — сказал Сперцян.

Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:1. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 27-й минуте «Зенит» вышел вперед после удара Вендела. На 69-й минуте Лукас Оласа спас гостей от поражения, сравняв счет. На 78-й минуте судья Сергей Карасев после подсказки VAR показал Педро красную карточку за попадание шипами в ногу капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

После этого матча «Краснодар» набрал 53 очка и сохранил лидерство в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Зенит» с 52 баллами располагается на втором месте.

Ранее тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал судейство в матче против «Краснодара».

 
