«Не цирк — футбол»: Губерниев упрекнул Соболева за поведение в матче «Зенит» — «Краснодар»

Губерниев упрекнул Соболева за пародию в конце матча «Зенит» — «Краснодар»

Спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался об итогах матча 24-го тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром». Его слова передает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я ставил на 1:1, потому что все-таки нервов очень много было. И, конечно, Соболев — вот эта пантомима в конце, желтая карточка на ровном месте. Ну, Соболев! Не цирк — футбол!» — заявил Губерниев.

Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:1. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 27-й минуте «Зенит» вышел вперед после удара Вендела. На 69-й минуте Лукас Оласа спас гостей от поражения, сравняв счет. На 78-й минуте прямую красную карточку получил нападающий хозяев Педро.

После этого матча «Краснодар» набрал 53 очка и сохранил лидерство в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Зенит» с 52 баллами располагается на втором месте.

Ранее экс-арбитр Федотов заявил, что тренеры мешали работе судьи в матче «Зенита» и «Краснодара».