Мерц поздравил оппозицию Венгрии с победой на выборах

Мерц поздравил главу оппозиции Венгрии Мадьяра с победой на выборах в парламент
Axel Schmidt/Reuters

Немецкий канцлер Фридрих Мерц в соцсети X поздравил лидера венгерской оппозиции Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах.

В посте канцлер отметил, что Будапешт сделал выбор, и выразил надежду на то, что Венгрия будет сотрудничать с ЕС «ради сильной, безопасной и единой Европы».

12 апреля в республике состоялись парламентские выборы. Основная борьба развернулась между партией «Фидес» действующего премьера Виктора Орбана и оппозиционной «Тисой», которую возглавляет Петер Мадьяр. По информации венгерских СМИ, в ходе выборов были зафиксированы «серьезные случаи фальсификации» и угроза расправой.

После обработки 72,44% голосов «Тиса» предварительно получила 138 мест в парламенте, «Фидес» — 54. Орбан признал поражение своей партии, назвал его болезненным и пообещал служить народу Венгрии из оппозиции. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила «Тису» с победой и отметила, что Будапешт возвращается на европейский путь. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее колумнист «Газеты.Ru» Виталий Рюмшин рассказал, что будет, если Орбан проиграет выборы.

 
Нарушения пасхального перемирия, США грозят блокадой Ормуза, а «лады» массово отзовут. Главное за 12 апреля
