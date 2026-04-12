«Чувствую себя победителем»: российский боксер о своем поражении от Фьюри

Российский боксер Махмудов не согласен с поражением от Тайсона Фьюри
Российский боксер Арсланбек Махмудов заявил, что удовлетворен собственной работой в поединке с британским бойцом Тайсоном Фьюри и не признает собственного поражения. Его слова передает Seconds Out.

«Я показал максимум. Это был близкий бой, я не чувствую, что проиграл. Мне кажется, это была как минимум ничья. Но я точно не проиграл. Я чувствую себя победителем», — заявил Махмудов.

Поединок состоялся 12 апреля. Фьюри одержал победу над Махмудовым единогласным решением судей.

В ходе поединка Махмудов выбрасывал больше ударов, но с низкой точностью. Фьюри реже атаковал, но чаще достигал цели, попадая по голове и корпусу соперника. В концовке боя Махмудов пропускал удары, но нокаута не произошло.

Для Фьюри эта победа стала первой после очередного возобновления карьеры. Он уже в третий раз вернулся на ринг. Перерыв продлился чуть больше года. В 2024 году Фьюри дважды подряд проиграл украинцу Александру Усику и в январе 2025 года объявил об уходе из спорта.

Ранее российские самбисты заняли первое место в общем зачете Кубка мира.

 
