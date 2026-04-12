Сборные России и Украины сразятся за седьмое место на Кубке мира

Сборные России и Украины по водному поло встретятся 13 апреля на Кубке мира

Российские и украинские ватерполисты в понедельник, 13 апреля, поборются за седьмое место второго дивизиона Кубка мира в Мальте, передает «Матч ТВ».

Телеканал отмечает, что 12 апреля в матчах за пятое-восьмое места турнира сборная России проиграла румынам со счетом 12:16, а команда Украины уступила австралийцам (15:21). Матч 13 апреля начнется в 16:00.

На турнире сборная РФ одержала четыре победы. Три из них — на групповом этапе. В 1/8 финала россияне обыграли Бразилию со счетом 16:10.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям. В конце 2025 года МОК посоветовал снять ограничения. Кубок мира стал для российских ватерполистов первым за несколько лет крупным стартом под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics). В соревнованиях участвуют 24 сборные, 16 лучших команд выйдут в плей-офф.

Ранее сообщалось, что сборной РФ вернут право выступать под собственным флагом.