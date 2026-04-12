Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Спорт

Сборные России и Украины сразятся за седьмое место на Кубке мира

Сборные России и Украины по водному поло встретятся 13 апреля на Кубке мира
Александр Вильф/РИА «Новости»

Российские и украинские ватерполисты в понедельник, 13 апреля, поборются за седьмое место второго дивизиона Кубка мира в Мальте, передает «Матч ТВ».

Телеканал отмечает, что 12 апреля в матчах за пятое-восьмое места турнира сборная России проиграла румынам со счетом 12:16, а команда Украины уступила австралийцам (15:21). Матч 13 апреля начнется в 16:00.

На турнире сборная РФ одержала четыре победы. Три из них — на групповом этапе. В 1/8 финала россияне обыграли Бразилию со счетом 16:10.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям. В конце 2025 года МОК посоветовал снять ограничения. Кубок мира стал для российских ватерполистов первым за несколько лет крупным стартом под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics). В соревнованиях участвуют 24 сборные, 16 лучших команд выйдут в плей-офф.

Ранее сообщалось, что сборной РФ вернут право выступать под собственным флагом.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
