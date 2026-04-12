Орбан признал поражение на выборах в Венгрии и поздравил Мадьяра

Мадьяр сообщил, что Орбан поздравил его с победой на выборах

Глава оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр написал в соцсети Х, что премьер-министр Виктор Орбан по телефону поздравил его партию с победой на выборах в Венгрии.

«Премьер-министр Виктор Орбан поздравил нас с нашей победой по телефону», — написал Мадьяр.

Национальное избирательное бюро Венгрии обработало 60,24% голосов на выборах в парламент страны, сообщается на сайте организации.

По предварительным результатам оппозиционная партия «Тиса» получит 136 места в парламенте Венгрии, фракция действующего премьер-министра Орбана «Фидес» — только 56 из 199 мест.

Сам Орбан заявил, что результат выборов, хотя и не полный, является понятным и ясным, отметив, что результаты понятны и болезненны для его партии «Фидес».

«Вам всем я благодарен за вашу помощь и работу. Никогда еще нас не было так много, и никогда еще мы не работали так много ни в одной избирательной кампании. Однако результат тоже очевиден: нам удалось собрать два с половиной миллиона избирателей, два с половиной миллиона человек сегодня также нам доверяют», — заключил Орбан.

Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля.

С 7 по 8 апреля в Венгрию с официальным визитом приезжал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он заявил, что Вашингтон считает Орбана одним из немногих настоящих государственных деятелей Европы, которые могут взять на себя роль миротворца.

Ранее Орбан сделал заявление о своей победе на выборах.