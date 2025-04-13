13 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 13 апреля
- День войск противовоздушной обороны России (День ПВО)
Ежегодно во второе воскресенье апреля в России отмечается День войск противовоздушной обороны. В 2025 году этот праздник выпадает на 13 апреля. Учрежденный указом президента в 2006 году, этот день посвящен военнослужащим, стоящим на страже воздушных рубежей страны. История ПВО России берет начало в 1914 году, когда были сформированы первые подразделения для защиты от воздушных атак. Сегодня войска ПВО оснащены современными системами, такими как С-400 «Триумф», и продолжают обеспечивать безопасность воздушного пространства России.
- Всемирный день рок-н-ролла
13 апреля 1954 года считается днем рождения рок-н-ролла. В ночь с 12-го на 13-е Билл Хейли и его группа The Comets записали песню «Rock Around the Clock», которая стала первой рок-н-ролльной композицией, получившей мировую известность. Изначально песня не имела большого успеха, но в 1955 году, после того как прозвучала в фильме «Школьные джунгли», она взлетела на вершины чартов. Рок-н-ролл оказал огромное влияние на музыкальную культуру XX века, став основой для многих современных жанров. Этот день отмечается поклонниками музыки по всему миру: проводятся концерты, фестивали, тематические вечеринки, посвященные истории и развитию рок-н-ролла.
- День рождения российского троллейбуса
13 апреля 1902 года (31 марта по старому стилю) на заводе «Фрезе и К°» в Петербурге был испытан первый российский троллейбус. Сегодня в России дата считается днем рождения этого вида общественного транспорта. Однако первая троллейбусная линия появилась в стране существенно позже, 15 ноября 1933 года: семикилометровый маршрут проходил от Белорусского вокзала до моста Московской окружной дороги. До сих пор троллейбусы остаются неотъемлемой частью городского транспорта во многих странах, обеспечивая экологически чистые перевозки пассажиров.
Городской пассажирский транспорт на улицах Москвы, 1938 годАнатолий Гаранин/РИА Новости
- День мецената и благотворителя в России
Дата этого неофициального праздника приурочена ко дню рождения Гая Цильния Мецената, римского политического деятеля и покровителя искусств, жившего в I веке до н. э. Его имя стало нарицательным для обозначения людей, поддерживающих искусство и культуру. В этот день принято выражать благодарность всем, кто бескорыстно помогает другим, вносит вклад в развитие общества и поддерживает благотворительные инициативы.
- Международный день функционального неврологического расстройства
Этот день призван повысить осведомленность о функциональных неврологических расстройствах, которые проявляются в виде таких симптомов как нарушение двигательных функций, судороги, онемение и т.д., но не имеют явных физиологических причин. Пациенты с такими расстройствами часто сталкиваются с непониманием. Проведение информационных кампаний и мероприятий помогает привлечь внимание к проблемам диагностики и лечения этих состояний.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 13 апреля в других странах
Праздник урожая и Нового года Вайсакхи — Индия. Вайсакхи — один из главных сикхских праздников, отмечаемый преимущественно в штате Пенджаб. Он символизирует начало нового года и сезона урожая и сопровождается красочными фестивалями.
Тайский Новый год Сонгкран — Таиланд. Сонгкран, или тайский Новый год, отмечается с 13 по 15 апреля. Главная традиция праздника — водные битвы, когда люди обливают друг друга водой, что символизирует очищение и смывание грехов прошлого года. Кроме того, принято посещать храмы, приносить подношения монахам и проводить время с семьей. Сонгкран привлекает множество туристов, желающих окунуться в атмосферу праздника веселья.
День несправедливо преследуемых — Словакия. Этот день посвящен памяти людей, ставших жертвами политических репрессий и несправедливых обвинений. В стране проводятся памятные мероприятия, лекции и выставки, напоминающие о важности защиты прав человека.
Религиозные праздники 13 апреля
Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим, отмечается за неделю до Пасхи. В этот день православные христиане вспоминают торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим, когда народ встречал его, постилая на пути пальмовые ветви. В России вместо пальм традиционно используют веточки вербы — символа весеннего пробуждения природы и обновления. В церквях проходят праздничные богослужения, верующие освящают вербу, приносят ее домой и хранят до следующей Пасхи. Считается, что она защищает дом от несчастий, а легкий удар веточкой символизирует здоровье и силу. В народной традиции с этим днем связано множество примет и обрядов.
- День памяти святителя Ионы, митрополита Киевского и всея Руси
13 апреля православная церковь вспоминает святителя Иону — одного из наиболее почитаемых русских святителей XV века. Он был первым митрополитом Киевским и всея Руси, избранным без утверждения Константинопольским патриархом — это стало важным шагом к независимости Русской церкви. Житие Ионы наполнено историями о чудесах исцеления, заступничестве и смирении. Святитель Иона скончался в 1461 году и был прославлен как чудотворец. Его мощи находятся в Успенском соборе Московского Кремля.
Народные праздники и приметы 13 апреля
- Ипатий Чудотворец
В церковном календаре 13 апреля — день памяти Ипатия Гангрского, которого в народе называли Ипатий Чудотворец. Люди выходили в поля, чтобы проверить состояние посевов, а женщины начинали готовить землю под посадки в огороде. В этот день также было принято заниматься благотворительностью, помогать вдовам, сиротам и старикам — считалось, что добро, сделанное на Ипатия, вернется сторицей.
- Приметы
Если утро туманное, лето будет дождливым.
Дождь в этот день — к урожаю грибов.
Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне — к холодному лету.
Увидеть бабочку — к скорым хорошим новостям.
Теплый ветер — к богатому урожаю злаков.
Какие исторические события произошли 13 апреля
- 1204 год — участники Четвертого крестового похода захватили и разграбили Константинополь, столица Византии была разорена.
- 1598 год — французский король Генрих IV подписал Нантский эдикт, завершив религиозные войны и дав гугенотам свободу вероисповедания.
- 1904 год — при взрыве броненосца «Петропавловск» у Порт-Артура погибли художник Василий Верещагин и вице-адмирал Степан Макаров.
- 1923 год — состоялось торжественное открытие стадиона «Уэмбли» в Лондоне.
- 1932 год — Совет Народных Комиссаров СССР постановил начать строительство Байкало-Амурской железной дороги.
- 1941 год — СССР и Япония подписали Пакт о ненападении.
- 1944 год — в ходе Крымской операции освобожден Симферополь.
- 1945 год — войска 2-го и 3-го Украинских фронтов заняли Вену.
- 1953 год — директор ЦРУ Аллен Даллес отдал приказ о запуске проекта «МК-Ультра» — секретной программы по поиску средств контроля человеческого сознания.
- 1964 год — Сидни Пуатье стал первым афроамериканцем, получившим «Оскар» за лучшую мужскую роль.
- 1970 год — авария на космическим корабле «Аполлон-13»: взрыв кислородного баллона поставил под угрозу возвращение экипажа на Землю.
- 1990 год — в агентстве ТАСС вышло сообщение, официально признающее ответственность НКВД за массовые расстрелы польских офицеров в Катынском лесу.
- 1997 год — Тайгер Вудс стал самым молодым победителем турнира Masters в гольфе (21 год).
- 2017 год — США впервые применили «мать всех бомб» (GBU-43/B) в Афганистане, уничтожив позиции ИГИЛ (организация запрещена в России).
- 2024 год — Иран нанес удары по Израилю в ответ на израильский удар по иранскому консульству в Дамаске.
Дни рождения и юбилеи 13 апреля
- 1519 год — родилась Екатерина Медичи, королева Франции, вдова Генриха II и могущественная регентша в эпоху религиозных войн.
- 1570 год — родился Гай Фокс, английский заговорщик, чье имя стало символом бунта благодаря «Пороховому заговору».
- 1743 год — родился Томас Джефферсон, 3-й президент США, автор Декларации независимости, один из отцов-основателей Америки.
- 1771 год — родился Ричард Тревитик, английский инженер, построивший первый в мире паровоз.
- 1808 год — родился Антонио Меуччи, итальянский изобретатель, один из претендентов на авторство телефона.
- 1883 год — родился Александр Александров, советский композитор, автор музыки гимна СССР (и нынешней версии гимна России).
- 1883 год — родился Демьян Бедный, поэт, сатирик и яркий голос советской пропаганды.
- 1906 год — родился Сэмюэл Беккет, ирландский писатель и драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе.
- 1936 год — родился Евгений Александров, физик и академик РАН, работал над проблемами лазерной физики и метрологии.
- 1939 год — родился Шеймас Хини, ирландский поэт и переводчик, лауреат Нобелевской премии (1995).
Кто отмечает день рождения
Татьяна Навка выступает в ледовом мюзикле Ильи Авербуха «Кармен» в «Лужниках», Москва, 2015 годАлександр Вильф/РИА Новости
- 70 лет исполняется Ирине Хакамаде, российскому экономисту, публицисту и политику.
- 62 года исполняется Гарри Каспарову (признан в РФ иностранным агентом), чемпиону мира по шахматам и политическому деятелю.
- 52 года исполняется Сергею Шнурову, музыканту, фронтмену группы «Ленинград».
- 50 лет исполняется Татьяне Навке, олимпийской чемпионке и многократной чемпионке мира по фигурному катанию.
- 47 лет исполняется Карлесу Пуйолю, легенде испанского футбола, капитану «Барселоны» и чемпиону мира.
- 42 года исполняется Клаудио Браво, чилийскому вратарю, дважды выигравшему Кубок Америки.
- 32 года исполняется Ханне Маркс, американской актрисе, известной по сериалу «Дирк Джентли».