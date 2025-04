13 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 13 апреля

День войск противовоздушной обороны России (День ПВО)

Ежегодно во второе воскресенье апреля в России отмечается День войск противовоздушной обороны. В 2025 году этот праздник выпадает на 13 апреля. Учрежденный указом президента в 2006 году, этот день посвящен военнослужащим, стоящим на страже воздушных рубежей страны. История ПВО России берет начало в 1914 году, когда были сформированы первые подразделения для защиты от воздушных атак. Сегодня войска ПВО оснащены современными системами, такими как С-400 «Триумф», и продолжают обеспечивать безопасность воздушного пространства России.​

Всемирный день рок-н-ролла

13 апреля 1954 года считается днем рождения рок-н-ролла. В ночь с 12-го на 13-е Билл Хейли и его группа The Comets записали песню «Rock Around the Clock», которая стала первой рок-н-ролльной композицией, получившей мировую известность. Изначально песня не имела большого успеха, но в 1955 году, после того как прозвучала в фильме «Школьные джунгли», она взлетела на вершины чартов. Рок-н-ролл оказал огромное влияние на музыкальную культуру XX века, став основой для многих современных жанров. Этот день отмечается поклонниками музыки по всему миру: проводятся концерты, фестивали, тематические вечеринки, посвященные истории и развитию рок-н-ролла.

День рождения российского троллейбуса

13 апреля 1902 года (31 марта по старому стилю) на заводе «Фрезе и К°» в Петербурге был испытан первый российский троллейбус. Сегодня в России дата считается днем рождения этого вида общественного транспорта. Однако первая троллейбусная линия появилась в стране существенно позже, 15 ноября 1933 года: семикилометровый маршрут проходил от Белорусского вокзала до моста Московской окружной дороги. До сих пор троллейбусы остаются неотъемлемой частью городского транспорта во многих странах, обеспечивая экологически чистые перевозки пассажиров.​

Городской пассажирский транспорт на улицах Москвы, 1938 год Анатолий Гаранин/РИА Новости

День мецената и благотворителя в России

Дата этого неофициального праздника приурочена ко дню рождения Гая Цильния Мецената, римского политического деятеля и покровителя искусств, жившего в I веке до н. э. Его имя стало нарицательным для обозначения людей, поддерживающих искусство и культуру. В этот день принято выражать благодарность всем, кто бескорыстно помогает другим, вносит вклад в развитие общества и поддерживает благотворительные инициативы.​

Международный день функционального неврологического расстройства

Этот день призван повысить осведомленность о функциональных неврологических расстройствах, которые проявляются в виде таких симптомов как нарушение двигательных функций, судороги, онемение и т.д., но не имеют явных физиологических причин. Пациенты с такими расстройствами часто сталкиваются с непониманием. Проведение информационных кампаний и мероприятий помогает привлечь внимание к проблемам диагностики и лечения этих состояний.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 13 апреля в других странах

Праздник урожая и Нового года Вайсакхи — Индия. Вайсакхи — один из главных сикхских праздников, отмечаемый преимущественно в штате Пенджаб. Он символизирует начало нового года и сезона урожая и сопровождается красочными фестивалями.

AbhishekMittal/Shutterstock/FOTODOM

Тайский Новый год Сонгкран — Таиланд. Сонгкран, или тайский Новый год, отмечается с 13 по 15 апреля. Главная традиция праздника — водные битвы, когда люди обливают друг друга водой, что символизирует очищение и смывание грехов прошлого года. Кроме того, принято посещать храмы, приносить подношения монахам и проводить время с семьей. Сонгкран привлекает множество туристов, желающих окунуться в атмосферу праздника веселья.​

Kaikeo Saiyasane/XinHua/Global Look Press

День несправедливо преследуемых — Словакия. Этот день посвящен памяти людей, ставших жертвами политических репрессий и несправедливых обвинений. В стране проводятся памятные мероприятия, лекции и выставки, напоминающие о важности защиты прав человека.

Религиозные праздники 13 апреля

Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим, отмечается за неделю до Пасхи. В этот день православные христиане вспоминают торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим, когда народ встречал его, постилая на пути пальмовые ветви. В России вместо пальм традиционно используют веточки вербы — символа весеннего пробуждения природы и обновления. В церквях проходят праздничные богослужения, верующие освящают вербу, приносят ее домой и хранят до следующей Пасхи. Считается, что она защищает дом от несчастий, а легкий удар веточкой символизирует здоровье и силу. В народной традиции с этим днем связано множество примет и обрядов.

День памяти святителя Ионы, митрополита Киевского и всея Руси

13 апреля православная церковь вспоминает святителя Иону — одного из наиболее почитаемых русских святителей XV века. Он был первым митрополитом Киевским и всея Руси, избранным без утверждения Константинопольским патриархом — это стало важным шагом к независимости Русской церкви. Житие Ионы наполнено историями о чудесах исцеления, заступничестве и смирении. Святитель Иона скончался в 1461 году и был прославлен как чудотворец. Его мощи находятся в Успенском соборе Московского Кремля.

Народные праздники и приметы 13 апреля

Ипатий Чудотворец

В церковном календаре 13 апреля — день памяти Ипатия Гангрского, которого в народе называли Ипатий Чудотворец. Люди выходили в поля, чтобы проверить состояние посевов, а женщины начинали готовить землю под посадки в огороде. В этот день также было принято заниматься благотворительностью, помогать вдовам, сиротам и старикам — считалось, что добро, сделанное на Ипатия, вернется сторицей.

Приметы

Если утро туманное, лето будет дождливым.

Дождь в этот день — к урожаю грибов.

Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне — к холодному лету.

Увидеть бабочку — к скорым хорошим новостям.

Теплый ветер — к богатому урожаю злаков.

Какие исторические события произошли 13 апреля

1204 год — участники Четвертого крестового похода захватили и разграбили Константинополь, столица Византии была разорена.

1598 год — французский король Генрих IV подписал Нантский эдикт, завершив религиозные войны и дав гугенотам свободу вероисповедания.

1904 год — при взрыве броненосца «Петропавловск» у Порт-Артура погибли художник Василий Верещагин и вице-адмирал Степан Макаров.

1923 год — состоялось торжественное открытие стадиона «Уэмбли» в Лондоне.

1932 год — Совет Народных Комиссаров СССР постановил начать строительство Байкало-Амурской железной дороги.

1941 год — СССР и Япония подписали Пакт о ненападении.

1944 год — в ходе Крымской операции освобожден Симферополь.

1945 год — войска 2-го и 3-го Украинских фронтов заняли Вену.

1953 год — директор ЦРУ Аллен Даллес отдал приказ о запуске проекта «МК-Ультра» — секретной программы по поиску средств контроля человеческого сознания.

1964 год — Сидни Пуатье стал первым афроамериканцем, получившим «Оскар» за лучшую мужскую роль.

1970 год — авария на космическим корабле «Аполлон-13»: взрыв кислородного баллона поставил под угрозу возвращение экипажа на Землю.

1990 год — в агентстве ТАСС вышло сообщение, официально признающее ответственность НКВД за массовые расстрелы польских офицеров в Катынском лесу.

1997 год — Тайгер Вудс стал самым молодым победителем турнира Masters в гольфе (21 год).

2017 год — США впервые применили «мать всех бомб» (GBU-43/B) в Афганистане, уничтожив позиции ИГИЛ (организация запрещена в России).

2024 год — Иран нанес удары по Израилю в ответ на израильский удар по иранскому консульству в Дамаске.

Дни рождения и юбилеи 13 апреля

1519 год — родилась Екатерина Медичи, королева Франции, вдова Генриха II и могущественная регентша в эпоху религиозных войн.

1570 год — родился Гай Фокс, английский заговорщик, чье имя стало символом бунта благодаря «Пороховому заговору».

1743 год — родился Томас Джефферсон, 3-й президент США, автор Декларации независимости, один из отцов-основателей Америки.

1771 год — родился Ричард Тревитик, английский инженер, построивший первый в мире паровоз.

1808 год — родился Антонио Меуччи, итальянский изобретатель, один из претендентов на авторство телефона.

1883 год — родился Александр Александров, советский композитор, автор музыки гимна СССР (и нынешней версии гимна России).

1883 год — родился Демьян Бедный, поэт, сатирик и яркий голос советской пропаганды.

1906 год — родился Сэмюэл Беккет, ирландский писатель и драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе.

1936 год — родился Евгений Александров, физик и академик РАН, работал над проблемами лазерной физики и метрологии.

1939 год — родился Шеймас Хини, ирландский поэт и переводчик, лауреат Нобелевской премии (1995).

Кто отмечает день рождения

Татьяна Навка выступает в ледовом мюзикле Ильи Авербуха «Кармен» в «Лужниках», Москва, 2015 год Александр Вильф/РИА Новости

70 лет исполняется Ирине Хакамаде, российскому экономисту, публицисту и политику.

62 года исполняется Гарри Каспарову (признан в РФ иностранным агентом), чемпиону мира по шахматам и политическому деятелю.

52 года исполняется Сергею Шнурову, музыканту, фронтмену группы «Ленинград».

50 лет исполняется Татьяне Навке, олимпийской чемпионке и многократной чемпионке мира по фигурному катанию.

47 лет исполняется Карлесу Пуйолю, легенде испанского футбола, капитану «Барселоны» и чемпиону мира.

42 года исполняется Клаудио Браво, чилийскому вратарю, дважды выигравшему Кубок Америки.