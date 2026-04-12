Названы сроки выборов нового премьера Венгрии

Выборы нового премьер-министра Венгрии состоятся в течение 30 дней, заявил президент страны Тамаш Шуйок. Голосование в режиме онлайн освещает телеканал RTL.

12 апреля в республике состоялись парламентские выборы. Основная борьба развернулась между партией «Фидес» действующего премьера Виктора Орбана и оппозиционной «Тисой», которую возглавляет Петер Мадьяр. По информации венгерских СМИ, в ходе выборов были зафиксированы «серьезные случаи фальсификации» и угроза расправой.

После обработки 72,44% голосов «Тиса» предварительно получила 138 мест в парламенте, «Фидес» — 54. Орбан признал поражение своей партии, назвал его болезненным и пообещал служить народу Венгрии из оппозиции. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила «Тису» с победой и отметила, что Будапешт возвращается на европейский путь.

