В России объяснили бум православия в США

Шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Богданов заявил, что в США произошел бум православия

Шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов в Telegram-канале «Специально для RT» рассказал, почему в США произошел бум православия.

По его словам, православие в Соединенных Штатах за последние 13 лет сильно изменилось.

«На них пришелся настоящий бум интереса к русским церковным традициям», — сказал журналист.

Он обратил внимание, что в этой стране православие по-прежнему является самой маленькой из трех основных ветвей христианства — оно составляет около 1% населения (протестантов — порядка 40%, а католиков — около 20%). При этом именно в православных приходах происходит самый активный приток новообращенных. За последние годы некоторые общины удвоились или утроились.

Как заявил Богданов, все это «началось» в пандемию COVID-19. Многие православные приходы, в отличие от протестантских или католических приходов, продолжали служить, несмотря на введенные ограничения.

«Это привлекло людей, разочаровавшихся в «либеральных» деноминациях. Американцы, у которых появилась возможность сравнить, увидели в православном каноне «традиционную», строгую, «мужскую» форму христианства: длинные службы, посты, четкие моральные нормы, сопротивление современному прогрессивизму», — отметил шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке.

Он добавил, что американцам импонирует «мужественная» эстетика православных священников и глубина традиций: к примеру, незнакомая многим Божественная литургия — обряд совершения Таинства Евхаристии.

До этого протоиерей Андрей Соммер, священник синодального Знаменского собора в Нью-Йорке Русская православная церковь заграницей заявил, что все больше жителей США проявляют интерес к русскому православию.

