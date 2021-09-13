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Папа Римский процитировал «Братьев Карамазовых» Достоевского в Словакии

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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Папа Римский Франциск процитировал притчу «Великий инквизитор» из произведения российского писателя Федора Достоевского «Братья Карамазовы» во время встречи с представителями экуменического совета в Словакии. Об этом сообщает ТАСС.

Понтифик напомнил, что словацкие христиане в прошлом подверглись гонениям со стороны атеистов.

«Остается соблазн вернуться к зависимости, но не от режима, а к худшему типу рабства. И это то, о чем предупреждает Достоевский <...> в знаменитой «Легенде о Великом инквизиторе», — сказал папа, приводя в пример слова из притчи о неготовности к христианской свободе воли и совести.

Он выразил мнение, что люди зачастую готовы лишиться свободы ради «более удобного рабства, чтобы кто-то решал за них, давал пищу и безопасность».

Также римский папа вспомнил просветителей Руси, святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Понтифик назвал их предвестниками экуменизма — христианского единства.

Ранее сообщалось, что папа Римский отправил итальянским заключенным 15 тыс. рожков.

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