Сын зарезал отца за отношения с мужчиной

В индии молодой человек зарезал своего отца за установление однополых отношений с другим мужчиной, сообщает портал Times Now.

Сумит Кумар заявил во время допроса, что он зарезал своего отца Решпала из-за того, что тот «запятнал репутацию семьи». Он также сообщил полиции, что отец якобы хотел передать свою собственность мужчине, с которым состоял в отношениях.

Тело родителя было найдено в поле сахарного тростника 18 августа. После этого сын пожаловался в полицию и добился того, что в убийстве нашлись трое подозреваемых, которые оказались невиновны. Сейчас Сумит арестован.

Ранее стало известно, что в Индии отвергнутый мужчина выложил номер возлюбленной на порносайтах и регулярно присылал ей секс-игрушки.