Под Новосибирском произошел разлив нефти

В Новосибирской области идет ликвидация последствий разлива нефтепродуктов не берегу Оби. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

«Накануне, 12 сентября, в 11:30 (мск) от очевидца поступило сообщение, что на берегу о. Рыбачий Колыванского района в лужах на частично обмелевшей протоке реки Обь было обнаружено загрязнение береговой линии нефтепродуктами на площади около 100 кв. метров», — говорится в пресс-релизе.

В ведомстве отметили, что спасатели установили боновые заграждения длиной 8 м — угрозы загрязнения реки нет.

Источником загрязнения стала баржа находящаяся на утилизации, установили сотрудники МЧС.

В понедельник, 13 сентября, должно состояться заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на которой будет принято решение по сбору и утилизации загрязненного грунта и проведению рекультивационных работ.

Ранее нефть разлилась в Авачинской бухте Петропавловска-Камчатского.