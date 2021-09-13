Активисты заявили, что число убийств защитников природы достигло рекордного уровня

Убийства защитников окружающей среды и земель достигли рекордного уровня в 2020 году. Об этом написало издание The Guardian со ссылкой на новые данные, опубликованные правозащитниками-активистами из Global Witness.

По данным организации, в прошлом году 227 человек погибли при попытке защитить леса, реки и другие экосистемы.

Все убийства произошли вне Северной Америки, Европы и Океании. Авторы отчеты о гибели защитников окружающей среды говорят, что проблемы, связанные с окружающей средой и климатическим кризисом, непропорционально сильно сказываются на государствах с низкими доходами населения, нежели на странах первого мира.

Треть убийств пришлась на членов общин коренных народов.

«В среднем, наши данные показывают, что с момента подписания Парижского соглашения по климату, в 2016 году, каждую неделю гибнут четыре защитника», — говорится в отчете.

Правозащитники добавили, что число погибших может быть гораздо больше, так как часть случаев остается скрытыми об общественности.

Колумбия возглавила «кровавый список» с 65 погибшими защитниками природы. Среди жертв — биолог Гонсало Кардона, которому приписывают спасение желтоухого попугая от вымирания. Он был убит преступной группировкой.

Второе место заняла Мексика, где погибли 30 защитников. Среди жертв — Оскар Эйро Адамс, коренной житель территории Кумиай в Мексике, который устроил протесты, когда его посевы высохли. Это произошло из-за того, что общинный источник воды был перенаправлен в более богатые районы и на фабрику Heineken. Он был застрелен 24 сентября киллерами на двух автомобилях с затемненными лобовыми стеклами.

На третьем месте оказались Филиппины, где погибло 29 человек. Самый шокирующий случай произошел 30 декабря, когда военные и полиция убили 9 коренных жителей Тумандок, которые сопротивлялись строительству мегаплотины на реке Джалаур в Панайе.

Также в «кровавый список» попали Бразилия, Никарагуа и Саудовская Аравия.

В Австралии же сложилась противоположная ситуация. Там хотят выделить деньги на защиту школьников от экоактивистов.