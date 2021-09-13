Получать маткапитал смогут отцы детей, рожденных от суррогатных матерей

Отцы, воспользовавшиеся услугами суррогатных матерей, будут получать маткапитал на своих детей с 2022 года. Об этом сообщает газета «Известия».

Минтруд внес поправки в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». По нынешнему законодательству, если пара пользуется услугами суррогатной матери, то родителем автоматически считается отец ребенка, а его супруге приходится усыновлять новорожденного. При этом паре не полагается маткапитал. Нововведение призвано изменить ситуацию.

Конституционный суд Российской Федерации постановил, что все семьи должны иметь право на материнский капитал. Минтруд внес изменения в законодательство, которые позволят семьям, где мужчина является единственным родителем второго ребенка, рожденного после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года суррогатной матерью, получать материнский капитал.

Законодательная новелла поступит на рассмотрение Государственную думу до конца 2021 года.

Ранее эксперт рассказал, что будет с дальнейшим повышением маткапитала. Старший научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков считает, что эту меру поддержки необходимо повышать дальше, так как это один из самых эффективных инструментов стимулирования рождаемости и поддержки семей, а средства «для Пенсионного фонда в бюджете, при желании, отыскать можно».