Первый открыто трансгендерный епископ занял пост в США

Евангелическо-лютеранская церковь Америки учредила своего первого открыто транссексуального епископа, сообщает Sky News.

В мае этого года Рорер (использует гендерно-нейтральные местоимения — «они») был назначен епископом и стал первой транс-персоной, служившей в американской христианской конфессии в этой должности. 11 сентября Рорер официально стал им.

«Я буду любить вас и, кроме того, любить то, что вы любите», — сказал епископ.

Рорера избрали на шестилетний срок. Преподобный будет курировать около 200 монашеских сообществ в Калифорнии и Неваде. Епископ Рорер также помоает городским бездомным и ЛГБТК + сообществам, например, путем создания программ по помощи ВИЧ-положительным.

Евангелическо-лютеранская церковь — одна из крупнейших христианских конфессий в США, насчитывающая около 3,3 млн прихожан.

Ранее ультраконсервативный епископ оставил сан ради разведенной авторши эротических романов.