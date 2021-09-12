При крушении L-410 под Иркутском пострадали 12 человек

В оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС заявили, что 12 человек обратились за медицинской помощью после крушения L-410 под Иркутском. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Пострадали 12 человек, у них переломы и черепно-мозговые травмы, еще четверо погибли», - сказал собеседник агентства.

В публикации отмечается, что среди погибших – командир воздушного судна.

ТАСС со ссылкой на главу Иркутской области Игоря Кобзева сообщает, что восемь человек, которые находились в самолете при посадке, получили тяжелые и средней степени тяжести травмы, они переданы медикам.

«Восемь человек получили травмы средней и тяжелой степени. Идет деблокирование тел погибших», — заявил Кобзев.

Ранее медики добрались до места жесткой посадки пассажирского самолета L-410 в Иркутской области.

Самолет L-410 был обнаружен в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа.

Версия ошибки пилотирования вышла на первое место в качестве возможной причины крушения воздушного судна. Во время посадки пилоты сообщали о неполадках. Разбившийся самолет имел свидетельство летной годности до февраля 2023 года.