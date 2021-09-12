Восемь пострадавших из совершившего жесткую посадку самолета L-410 переданы врачам

Глава Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что восемь пассажиров совершившего жесткую посадку самолета L-410 получили тяжелые и средней степени тяжести травмы, они переданы врачам. Об этом он сообщил ТАСС.

«Идет деблокирование тел погибших», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в результате жесткой посадки самолета L-410 под Иркутском четыре человека погибли. По данным агентства «Интерфакс», спасатели проверяют информацию о гибели одного из пилотов при крушении самолета.

Самолет L-410 был обнаружен в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы. Он не долетел до пункта назначения четыре километра и летел на минимальной высоте. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа.

Версия ошибки пилотирования вышла на первое место в качестве возможной причины крушения воздушного судна. Во время посадки пилоты сообщали о неполадках. Разбившийся самолет имел свидетельство летной годности до февраля 2023 года.